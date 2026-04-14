Jardins de plantes magiques, 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz

Jardins de plantes magiques Samedi 6 juin, 14h30 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine Moselle

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la Société Française d’Ethnopharmacologie et le Frac Lorraine vous accompagnent dans la découverte de leurs jardins de plantes qui piquent et qui soignent ! La visite débute au jardin du Frac Lorraine, réalisé par l’artiste-botaniste Liliana Motta à partir d’espèces de plantes hors normes et se poursuit dans le jardin du Cloître des Récollets de Metz. Vous y croiserez des plantes toxiques et curatives, telles que la Belladone, aussi appelée belle-dame ou cerise du diable considérée comme une plante magique ou de sorcellerie mais cultivée dans les jardins d’apothicaires à partir du XVIe siècle.

Le parcours se termine autour d’une tisane ou d’une boisson fraîche, préparée à partir de plantes médicinales issues du jardin du Cloître des Récollets.

Partenariat entre le Frac Lorraine, la Société Française d’Ethnopharmacologie, et le Cloître des Recollets.

Ville de Metz et de l’Eurométropole de Metz.

49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 1bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est http://www.fraclorraine.org http://www.facebook.com/fraclorraine.news [{« type »: « email », « value »: « reservation@fraclorraine.org »}] Découvrez les jardins intérieurs du 49 Nord 6 Est-Fonds régional d’art contemporain de Lorraine réalisés par l’artiste-botaniste Liliana Motta à partir d’espèces de plantes nomades, dites invasives ou mauvaises herbes, capables de voyager et de s’adapter à de nouveaux milieux. Depuis 2016, elle a également investi la cour centrale du lieu pour vous faire découvrir ou redécouvrir certaines de ces « plantes nomades ». En écho à la tour du 49 Nord 6 Est, elle a imaginé un nouveau dispositif composé de plantes grimpantes comme le houblon et d’une collection de ronces qui révèlent la biodiversité environnante… Alors qu’on les pense invasives, une nouvelle lecture de ces plantes s’offre aux visiteurs… Venez régulièrement observer leur évolution !

N’hésitez pas à entrer dans les jardins intérieurs, vous y découvrirez une sélection d’eucalyptus. Faites connaissance avec cette espèce végétale nous venant de la lointaine Tasmanie ! Ces caractéristiques botaniques en font un arbre aux multiples usages, et ses vertus médicinales sont avérées. Les Aborigènes d’Australie les utilisaient notamment pour purifier l’eau, assécher les marais, assainir l’air et pour soigner leurs maux… Quoi de mieux en ces temps troubles? entrée libre aux expositions

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la Société Française d’Ethnopharmacologie et le Frac Lorraine vous accompagnent dans la découverte de leurs jardins de plantes qui piquent et qui soignent ! …

© Jolan Dwek