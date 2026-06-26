Jardin(s) de Sons #4 Un été au canal avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau Roubaix mercredi 8 juillet 2026.

Roubaix

Jardin(s) de Sons #4 Un été au canal avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau

quai de Rouen roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Jardin(s) des sons #4 un été au canal

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### Avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau

Au milieu des bruits de la ville, il existe des refuges de nature. Parfois cachés au détour d’une ruelle ou d’un porche, invisibles car ancrés dans nos habitudes… comment les (re)découvrir ?

Guidés par des notes de musiques, venez découvrir des instruments originaux, participer à des ateliers et vous prélasser à l’ombre des arbres. Histoire d’échapper pendant quelques heures à la chaleur et aux bruits de la ville.

Pour chaque événement, Jardin(s) des sons offre un même programme, dont les activités sont déclinées selon les caractéristiques du lieu et les propositions des partenaires.

**14h-16h ** ateliers musique et natureavec les artistes et les partenaires de quartier.

Par exemple

* Exploration sonore enregistrement des sons de la nature. Découverte d’instruments atypiques…

* Découvertes nature création d’herbier, balades autour de la biodiversité,

* Autres activités (selon partenaires) yoga, création de carte postale, tricot…

**16h-16h30** goûter offert par l’ARA et fourni en circuit court

**16h30-17h30 ** sieste musicale

Pour chaque événement, deux artistes croiseront leurs univers pour une rencontre musicale unique

**Vivienne** rappelle les sonorités des 90’s, entre pop vaporeuse et grunge rêveur.

**Un Nouvel Oiseau** fabrique ses propres instruments dans un univers électro-acoustique ambient.

**Mercredi 8 Juillet ** Quai de Rouen / Ecluse n°9 et Jardin du Comité de Quartier Hommelet

Jardin(s) des sons #4 un été au canal

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### Avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau

Au milieu des bruits de la ville, il existe des refuges de nature. Parfois cachés au détour d’une ruelle ou d’un porche, invisibles car ancrés dans nos habitudes… comment les (re)découvrir ?

Guidés par des notes de musiques, venez découvrir des instruments originaux, participer à des ateliers et vous prélasser à l’ombre des arbres. Histoire d’échapper pendant quelques heures à la chaleur et aux bruits de la ville.

Pour chaque événement, Jardin(s) des sons offre un même programme, dont les activités sont déclinées selon les caractéristiques du lieu et les propositions des partenaires.

**14h-16h ** ateliers musique et natureavec les artistes et les partenaires de quartier.

Par exemple

* Exploration sonore enregistrement des sons de la nature. Découverte d’instruments atypiques…

* Découvertes nature création d’herbier, balades autour de la biodiversité,

* Autres activités (selon partenaires) yoga, création de carte postale, tricot…

**16h-16h30** goûter offert par l’ARA et fourni en circuit court

**16h30-17h30 ** sieste musicale

Pour chaque événement, deux artistes croiseront leurs univers pour une rencontre musicale unique

**Vivienne** rappelle les sonorités des 90’s, entre pop vaporeuse et grunge rêveur.

**Un Nouvel Oiseau** fabrique ses propres instruments dans un univers électro-acoustique ambient.

**Mercredi 8 Juillet ** Quai de Rouen / Ecluse n°9 et Jardin du Comité de Quartier Hommelet .

quai de Rouen roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3202806050

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garden(s) of Sounds #4: A Walk Along the Canal

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### With Vivienne and Un Nouvel Oiseau

Amid the city’s noise, there are natural havens. Sometimes hidden around the corner of an alley or under a porch, invisible because they’ve become part of our daily routines—how can we (re)discover them?

Guided by musical notes, come discover unique instruments, participate in workshops, and relax in the shade of the trees. It’s a chance to escape the heat and the city’s noise for a few hours.

For each event, Jardin(s) des sons offers the same program, with activities tailored to the venue’s characteristics and the partners’ suggestions.

**2:00–4:00 p.m.:** Music and nature workshops with artists and neighborhood partners.

For example:

* Sound exploration: recording the sounds of nature. Discovering unusual instruments?

* Nature exploration: creating a herbarium, nature walks focused on biodiversity,

* Other activities (depending on partners): yoga, postcard making, knitting?

**4:00–4:30 p.m.**: Snack provided by the ARA and sourced locally

**4:30–5:30 p.m.:** Musical nap

For each event, two artists will blend their styles for a unique musical collaboration:

**Vivienne** evokes the sounds of the ’90s, blending ethereal pop with dreamy grunge.

**Un Nouvel Oiseau** crafts his own instruments within an ambient electro-acoustic soundscape.

**Wednesday, July 8:** Quai de Rouen / Lock No. 9 and Hommelet Neighborhood Committee Garden

L’événement Jardin(s) de Sons #4 Un été au canal avec Vivienne et Un Nouvel Oiseau Roubaix a été mis à jour le 2026-06-26 par Hauts-de-France Tourisme