Jardins ouverts aux Sentiers de l’Abondance D74A Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Jardins ouverts aux Sentiers de l’Abondance

Dimanche 16 août 2026 de 12h à 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. D74A 1770 route du Mas de la Brune Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 12:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Les Sentiers de l’Abondance à Eygalières vous ouvrent leurs portes pour un dimanche de découverte !Familles

Les Jardins Ouverts des Sentiers de l’Abondance sont l’occasion de découvrir ce lieu de verdure et de passer un moment de détente, entre amis ou en famille.

Visitez les jardins aromatiques, appréciez l’ombre des platanes centenaires et la fraîcheur du Salon des Plantes.



Au programme

– visite libre des jardins

– découverte des produits des jardins sirops, hydrolats, confitures…

– brunch bio, végétarien et fait maison. Sur réservation par téléphone

– découverte de la technique du massage conscient avec Denis Mozzo, de 12h à 19h sur rendez-vous par téléphone

– apéro musical de 19h à 20h avec Philippe (guitare) et Yvan (accordéon)



Grignotages et boisson à prix doux, pas de pique-nique

Possibilité de baignade (payant), dans la limite des places disponibles et sous la propre responsabilité des visiteurs .

D74A 1770 route du Mas de la Brune Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 36 61 83 info@lessentiersdelabondance.com

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English :

Les Sentiers de l’Abondance in Eygalières invites you to come along for a Sunday of discovery!

L’événement Jardins ouverts aux Sentiers de l’Abondance Eygalières a été mis à jour le 2026-08-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles