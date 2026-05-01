Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Jardin d’AmanzeArt Amanzé

Amanzé

Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés

Jardin d’AmanzeArt 1140 Route de la Grange Plassard Amanzé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Jardin du Soleil se situe dans l’ancienne cour de ferme exposée plein Sud. Le tilleul occupe une place de choix comme souvent dans les fermes brionnaises. La cour est aménagée avec deux terrasses et des plantations en carré pour les aromatiques de la cuisine. La diversité est là avec de l’estragon, du thym, de la verveine, de la mélisse, de l’origan, de la menthe, du laurier, de la sauge et du romarin.

Plusieurs œuvres sont exposées dans le jardin, patinées par le vent, la pluie et le soleil. Des pots colorés sont empilés en forme de colonne ou de totem pour célébrer la couleur et aussi la vie qui grandit. Des céramiques habillent les murs de pierres de calcaire, chaudes et lumineuses. Des rosiers anciens, de la vigne productive et des chèvrefeuilles grimpent le long des murs. Le fauteuil monumental et les différents salons de jardin sont des invitations pour se poser, pour se détendre, et aussi pour ressentir toute la vie dans cet écrin de pierre et de verdure. En effet, les bordures des terrasses et les murets sont agrémentés d’une charmante collection de pots et de jardinières. Mais des sculptures incitent aussi à se relever, à déambuler et découvrir une multitude de Créations, parfois discrètes comme des médaillons de fossiles qui rappellent l’histoire géologique du lieu.

Le jardin du Verger/Potager avec 2 figuiers, 3 arbres à papillons, 1 pommier, 1 pêcher de vigne, 1 cerisier, des framboisiers, des fraisiers, décorés avec plusieurs céramiques de Karin Bain, peintre/céramiste, votre hôtesse.

Vous êtes invité de visiter les ateliers intégrés aux jardins des 2 artistes. .

Jardin d’AmanzeArt 1140 Route de la Grange Plassard Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99 loes.france@gmail.com

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English : Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés

L’événement Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Amanzé a été mis à jour le 2026-05-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais