Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Le Jardin Paradis de Mamili Saint-Laurent-en-Brionnais

Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Le Jardin Paradis de Mamili Saint-Laurent-en-Brionnais samedi 30 mai 2026.

Lieu : Le Jardin Paradis de Mamili

Adresse : 1 route des Chevennes

Ville : 71800 Saint-Laurent-en-Brionnais

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Laurent-en-Brionnais

Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés

Le Jardin Paradis de Mamili 1 route des Chevennes Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Jardin Paradis de Mamili de Lucien et Liliane Liodenot est l’antichambre du Paradis …
Pivoines, hortensias, rosiers, hostas, agapanthes, magnolias, importantes plantes vivaces, viburnums, érables, cornouillers, paulownia, glycines, euphorbes, hellébores, sauges, cistes et encore beaucoup …. Une serre, petits bassins, un potager, un olivier centenaire, kiwi, fruitiers, cerisiers, pruniers, vignes, figuiers, pommiers, poiriers, cassis groseillier, baies de Mai, goumis, cerisier de nankin, asimina tribola, groseilliers à maquereaux …..
Egalement un potager classique et en lasagne, tout en pratiquant la permaculture. Le poney et la basse-cour contribuent à l’amendement des végétaux. Offre de boutures de plantes.   .

Le Jardin Paradis de Mamili 1 route des Chevennes Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99  loes.france@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés

L’événement Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

À voir aussi à Saint-Laurent-en-Brionnais (Saône-et-Loire)