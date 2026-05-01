Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Le Jardin Paradis de Mamili Saint-Laurent-en-Brionnais

Saint-Laurent-en-Brionnais

Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés

Le Jardin Paradis de Mamili 1 route des Chevennes Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Jardin Paradis de Mamili de Lucien et Liliane Liodenot est l’antichambre du Paradis …

Pivoines, hortensias, rosiers, hostas, agapanthes, magnolias, importantes plantes vivaces, viburnums, érables, cornouillers, paulownia, glycines, euphorbes, hellébores, sauges, cistes et encore beaucoup …. Une serre, petits bassins, un potager, un olivier centenaire, kiwi, fruitiers, cerisiers, pruniers, vignes, figuiers, pommiers, poiriers, cassis groseillier, baies de Mai, goumis, cerisier de nankin, asimina tribola, groseilliers à maquereaux …..

Egalement un potager classique et en lasagne, tout en pratiquant la permaculture. Le poney et la basse-cour contribuent à l’amendement des végétaux. Offre de boutures de plantes. .

Le Jardin Paradis de Mamili 1 route des Chevennes Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99 loes.france@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés

L’événement Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais