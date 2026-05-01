Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Le Jardin Paradis de Mamili Saint-Laurent-en-Brionnais
Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Le Jardin Paradis de Mamili Saint-Laurent-en-Brionnais samedi 30 mai 2026.
Saint-Laurent-en-Brionnais
Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés
Le Jardin Paradis de Mamili 1 route des Chevennes Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Jardin Paradis de Mamili de Lucien et Liliane Liodenot est l’antichambre du Paradis …
Pivoines, hortensias, rosiers, hostas, agapanthes, magnolias, importantes plantes vivaces, viburnums, érables, cornouillers, paulownia, glycines, euphorbes, hellébores, sauges, cistes et encore beaucoup …. Une serre, petits bassins, un potager, un olivier centenaire, kiwi, fruitiers, cerisiers, pruniers, vignes, figuiers, pommiers, poiriers, cassis groseillier, baies de Mai, goumis, cerisier de nankin, asimina tribola, groseilliers à maquereaux …..
Egalement un potager classique et en lasagne, tout en pratiquant la permaculture. Le poney et la basse-cour contribuent à l’amendement des végétaux. Offre de boutures de plantes. .
Le Jardin Paradis de Mamili 1 route des Chevennes Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 96 99 loes.france@gmail.com
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English : Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés
L’événement Jardins & Santé portes ouvertes de jardins privés Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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