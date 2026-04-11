Saint-Laurent-en-Brionnais

Christian Lapalus, apiculteur récoltant Un Jour Un Producteur

4 route du Charmont Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Les producteurs du Brionnais Sud Bourgogne vous ouvrent leurs portes !

Cet été, ce sont 4 producteurs qui vous accueillent dans leur exploitation pour une découverte de leur passion autour d’une visite commentée et d’une dégustation.

Direction Saint-Laurent-en-Brionnais, chez un Apiculteur récoltant Christian Lapalus.

Acacia, sapin, fleurs sauvages, crémeux, lavande, châtaignier, tilleul.

Production également de bonbons, pollen, propolis.

Pain d’épices sur commande.

Réservez votre visite auprès de l’Office de Tourisme ou sur notre site Internet et rendez-vous directement chez le producteur.

Gratuit .

4 route du Charmont Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06

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English : Christian Lapalus, apiculteur récoltant Un Jour Un Producteur

L’événement Christian Lapalus, apiculteur récoltant Un Jour Un Producteur Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais