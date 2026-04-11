Christian Lapalus, apiculteur récoltant Un Jour Un Producteur Saint-Laurent-en-Brionnais
Christian Lapalus, apiculteur récoltant Un Jour Un Producteur Saint-Laurent-en-Brionnais mercredi 5 août 2026.
Saint-Laurent-en-Brionnais
Christian Lapalus, apiculteur récoltant Un Jour Un Producteur
4 route du Charmont Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Les producteurs du Brionnais Sud Bourgogne vous ouvrent leurs portes !
Cet été, ce sont 4 producteurs qui vous accueillent dans leur exploitation pour une découverte de leur passion autour d’une visite commentée et d’une dégustation.
Direction Saint-Laurent-en-Brionnais, chez un Apiculteur récoltant Christian Lapalus.
Acacia, sapin, fleurs sauvages, crémeux, lavande, châtaignier, tilleul.
Production également de bonbons, pollen, propolis.
Pain d’épices sur commande.
Réservez votre visite auprès de l’Office de Tourisme ou sur notre site Internet et rendez-vous directement chez le producteur.
Gratuit .
4 route du Charmont Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06
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English : Christian Lapalus, apiculteur récoltant Un Jour Un Producteur
L’événement Christian Lapalus, apiculteur récoltant Un Jour Un Producteur Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-04-11 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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