Marche de la Crêpe et de ses Confitures Salle des Fêtes Saint-Laurent-en-Brionnais

Marche de la Crêpe et de ses Confitures
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire
Début : 2026-10-11 08:00:00
fin : 2026-10-11 14:00:00
2026-10-11
Randonnées pédestres 6,5 km 1 ravitaillement- dénivelé 90 m. 13,5 km 2 ravitaillements dénivelé 240 m. 16,5 km 2 ravitaillements dénivelé 310 m. 22,5 km 3 ravitaillements dénivelé 400 m.
Randonnée VTT 33 km 2 ravitaillements dénivelé 500 m.
Café offert au départ. Crêpes et confitures sur le ravitaillement commun à tous les circuits. Crêpe garnie et un verre de jus de pommes à l’arrivée. .
Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 44 50 39 bajard.marie-therese@orange.fr
English : Marche de la Crêpe et de ses Confitures
