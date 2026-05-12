Saint-Laurent-en-Brionnais

Parcours d’orientation pour cavaliers et attelages

Ferme Equestre de Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Une journée d’exception autour du cheval, ouverte aux cavaliers et aux attelages. Au départ de la Ferme Equestre, partez à la découverte des chemins et paysages de la région dans une atmosphère conviviale et sportive.

Au programme

Le matin parcours d’orientation, au départ de la Ferme Equestre, avec un parcours d’environ 20 km . Muni de votre carte à relever, retrouvez les points clés du tracé et guidez votre monture ou votre attelage jusqu’au point buffet campagnard. Pensez à prendre vos crayons et votre porte-carte !

Midi buffet campagnard. Une pause bien méritée autour d’un buffet campagnard convivial. Le buffet est compris dans le prix d’engagement. Un moment de partage avant la deuxième partie de la journée.

Après-midi course aux balises. Cap sur la Ferme Equestre ! Retrouvez les balises disséminées sur le terrain et tracez le chemin le plus court pour rentrer, en limitant au maximum les portions de route. Stratégie et connaissance du terrain seront vos meilleurs atouts.

Le retour à la Ferme Équestre se fête autour de la buvette ! Place ensuite à la cérémonie de remise des prix, avec un classement général par catégorie et un classement club pour le challenge 2026 de la ferme équestre. .

Ferme Equestre de Saint-Laurent Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 54 05 89 lacavaledesados@gmail.com

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English : Parcours d’orientation pour cavaliers et attelages

L’événement Parcours d’orientation pour cavaliers et attelages Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais