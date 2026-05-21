Saint-Laurent-en-Brionnais

Feux de la Saint Jean

parking de l’Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Comme chaque année l’Association Eglise et Patrimoine de Saint Laurent-en Brionnais organise ses Feux de la Saint Jean .

Tous les bénéfices seront destinés à la restauration de l’église et du patrimoine de la commune.

Apéro, musique et repas froid à partir de 19h.

Allumage du bûcher à 22h.

Repas à 15€ à réserver avant le 10 juin.

Adressez votre règlement à l’ordre de ESPLB à Bernard Durix, 28 route de Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saint-Laurent-en-Brionnais .

parking de l’Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 06 08 suzanneaugagneur@orange.fr

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English : Feux de la Saint Jean

L’événement Feux de la Saint Jean Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais