Feux de la Saint Jean Saint-Laurent-en-Brionnais
Feux de la Saint Jean Saint-Laurent-en-Brionnais samedi 20 juin 2026.
Saint-Laurent-en-Brionnais
Feux de la Saint Jean
parking de l’Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Comme chaque année l’Association Eglise et Patrimoine de Saint Laurent-en Brionnais organise ses Feux de la Saint Jean .
Tous les bénéfices seront destinés à la restauration de l’église et du patrimoine de la commune.
Apéro, musique et repas froid à partir de 19h.
Allumage du bûcher à 22h.
Repas à 15€ à réserver avant le 10 juin.
Adressez votre règlement à l’ordre de ESPLB à Bernard Durix, 28 route de Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saint-Laurent-en-Brionnais .
parking de l’Agorespace Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 06 08 suzanneaugagneur@orange.fr
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English : Feux de la Saint Jean
L’événement Feux de la Saint Jean Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-05-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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