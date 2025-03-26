JARRY – ANTARES – LE MANS Le Mans

JARRY Début : 2026-03-20 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros ! Son super pouvoir ? LE RIRE ! Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus fort ! Un nouveau spectacle toujours plus fou où Jarry dévoile ce qu’il est vraiment : Un bonhomme, un vrai, tout en révélant le super-héros qui sommeille en vous ! Spectacle fortement déconseillé aux gens qui n’aiment ni l’humour ni l’amour.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ANTARES – LE MANS 2 AVENUE ANTARES 72000 Le Mans 72