Wolfheart – LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris

GARMONBOZIA PRÉSENTE : WOLFHEART BEFORE THE DAWN SUOTANA FULL HOUSE BREW CREWGARMONBOZIA présente WOLFHEART Draconian Darkness Over Europe 2025 BEFORE THE DAWN SUOTANA FULL HOUSE BREW CREW Les maîtres du Winter Metal finlandais WOLFHEART prendront la tête d’une nouvelle tournée européenne à l’automne 2025. La tournée Draconian Darkness Over Europe 2025 les mènera à travers 19 villes dans 10 pays pour célébrer le majestueux nouvel album du groupe Draconian Darkness . WOLFHEART a sorti son 7ème album Draconian Darkness , via Reigning Phoenix Records, en septembre 2024. Depuis, le quatuor a été très occupé sur la route, jouant d’abord leur plus grande tournée finlandaise en tête d’affiche, suivie d’une tournée européenne à succès aux côtés de DARK TRANQUILLITY et MOONSPELL à la fin de l’année 2024. Aujourd’hui, il est enfin temps de présenter l’intégralité de Draconian Darkness sur les scènes européennes, et notamment à Paris le 29 septembre, au Backstage BTM.

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75