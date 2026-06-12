JASON MIST – Apéro-concert, Maison des Arts Vivants, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

JASON MIST – Apéro-concert Mardi 10 novembre, 19h00 Maison des Arts Vivants Gironde

Tarif unique : 6€ / Carte jeune – accompagnateur : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T19:00:00+01:00 – 2026-11-10T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-10T19:00:00+01:00 – 2026-11-10T20:30:00+01:00

Plusieurs cordes à son art

Auteur, compositeur, interprète, originaire de Nouvelle-Calédonie, Jason Mist réinvente les musiques roots à la guitare slide hawaïenne. Il façonne un univers singulier où se rencontrent folk, blues, rock et reggae. Ce nouveau show crée une alchimie musicale à l’identité forte, qui transcende les styles et les frontières. Avec plus de 300 concerts à son actif, le groupe fait résonner une énergie puissante. Un apéro concert qui réchauffe le cœur.

Chanteur et guitariste : Jason Mist / Bassiste : Martin Sroczynski / Batteur : Kévin Lika / Son : Alexis Claverie

Un apéro-concert proposé dans le cadre des P’tites scènes de l’iddac.

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Tout public – Durée : 1 h 30

Maison des Arts Vivants Parc Sourreil, chemin de Leysotte, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/781630-jason-mist-apero-concert »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 27 »}]

Musique folk spectacle saison culturelle

Adam Phenix