Lancement saison culturelle 2026-27, Parc Sourreil, Villenave-d’Ornon

Informations pratiques

Lancement saison culturelle 2026-27 Vendredi 11 septembre, 19h00 Parc Sourreil Gironde

Entrée libre sur réservation – Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

19h – Le monde autrement

Gaïa, la « terre mère », évoque la relation fragile entre l’humain et son environnement. Ce spectacle de cirque contemporain invite à interroger notre impact sur le monde et à réinventer notre manière de l’habiter. Dans un décor en perpétuel mouvement, acrobates, technicien et musicien jouent de l’instabilité pour faire naître équilibre et poésie. Vivant !

Auteurs : Maryka Hassi et Benjamin Lissardy / Metteuse en scène : Maryka Hassi / Regard extérieur : Kitsou Dubois / Scénographe-designeuse : Alice Bleton / Acrobates : Dolores Calvi, Alba Faivre et Benjamin Lissardy / Composition musicale, musicien live et interprète : Yanier Hechavarria

20h – Présentation de la nouvelle saison

Suivie d’un apéritif festif.

21h – RADIO GUINCHE SOUND SYSTEM FEAT. DJ MAURICE B

Electro moov’

Entre lounge et électro, ce quartet réunit un DJ, un percussionniste, un saxophoniste et un sound designer. À partir de samples inspirés, ils réinventent la musique en direct créant une ambiance résolument unique.

DJ : Jeremy Pagis / Saxophoniste : Pierre Gosselin / Percussionniste : Thomas Dartiail / Mix. et Sound Design : Aurélien Bonvalet Tran

Parc Sourreil 339 chemin de leysotte, 33140, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 69 06 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/754912-ouverture-saison-culturelle »}] Horaires d’ouverture :

Du 1er mars au 30 septembre, de 9 h 30 à 19 h 30

Du 1er octobre au 28 février de 9 h à 18 h

Spectacle de cirque saison culture

Christelle et Eric Simon