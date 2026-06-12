Lancement saison culturelle 2026-27, Parc Sourreil, Villenave-d’Ornon
vendredi 11 septembre 2026 · Parc Sourreil · Villenave-d'Ornon
Informations pratiques
Lancement saison culturelle 2026-27 Vendredi 11 septembre, 19h00 Parc Sourreil Gironde
Entrée libre sur réservation – Tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00
19h – Le monde autrement
Gaïa, la « terre mère », évoque la relation fragile entre l’humain et son environnement. Ce spectacle de cirque contemporain invite à interroger notre impact sur le monde et à réinventer notre manière de l’habiter. Dans un décor en perpétuel mouvement, acrobates, technicien et musicien jouent de l’instabilité pour faire naître équilibre et poésie. Vivant !
Auteurs : Maryka Hassi et Benjamin Lissardy / Metteuse en scène : Maryka Hassi / Regard extérieur : Kitsou Dubois / Scénographe-designeuse : Alice Bleton / Acrobates : Dolores Calvi, Alba Faivre et Benjamin Lissardy / Composition musicale, musicien live et interprète : Yanier Hechavarria
20h – Présentation de la nouvelle saison
Suivie d’un apéritif festif.
21h – RADIO GUINCHE SOUND SYSTEM FEAT. DJ MAURICE B
Electro moov’
Entre lounge et électro, ce quartet réunit un DJ, un percussionniste, un saxophoniste et un sound designer. À partir de samples inspirés, ils réinventent la musique en direct créant une ambiance résolument unique.
DJ : Jeremy Pagis / Saxophoniste : Pierre Gosselin / Percussionniste : Thomas Dartiail / Mix. et Sound Design : Aurélien Bonvalet Tran
Parc Sourreil 339 chemin de leysotte, 33140, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 75 69 06 [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 99 52 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-villenave.mapado.com/event/754912-ouverture-saison-culturelle »}] Horaires d’ouverture :
Du 1er mars au 30 septembre, de 9 h 30 à 19 h 30
Du 1er octobre au 28 février de 9 h à 18 h
Spectacle de cirque saison culture
Christelle et Eric Simon
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