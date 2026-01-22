J’aurais voulu être Jeff Bezos Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Tarif : 8.5 – 8.5 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

J’aurais voulu être Jeff Bezos COLLECTIF P4

Aucune charge n’est gratuite, les faits sont documentés, ce qui renforce le pouvoir de dénonciation du spectacle joué à cent à l’heure par des comédiens survoltés.

J’aurais voulu être Jeff Bezos est une satire déjantée de l’empire Amazon et de son fondateur qui, devenu l’une des trois plus grandes fortunes de la planète, investit à tour de bras dans la robotique, l’intelligence artificielle, la presse, l’immobilier, le médical, les satellites et la conquête spatiale. Drôle et percutante, la pièce du Collectif P4 s’appuie sur des faits documentés et sur une forme méconnue du théâtre antique romain, la satura, qui enchaînait des registres divers au gré de joyeux coqs-à-l’âne. Ici, les comédiens jonglent avec les alexandrins, le vaudeville, l’ultra-réalisme et l’absurde, le clown et la tragédie, le rap ou la séquence témoignage. Au système unique rêvé par le fondateur d’Amazon, ils opposent une variété formelle, un cabaret aux multiples facettes !

Véritable tourbillon scénique, J’aurais voulu être Jeff Bezos distille une réflexion corrosive sur cet inquiétant personnage et son hydre tentaculaire. .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement J’aurais voulu être Jeff Bezos Théâtre de la Maison du Peuple Millau a été mis à jour le 2026-01-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)