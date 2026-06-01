Javivi De Jerez flamenco Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Trédrez-Locquémeau

Javivi De Jerez flamenco

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Guitare et chant flamenco avec Javivi de Jerez .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Javivi De Jerez flamenco Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose