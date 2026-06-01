Javivi De Jerez flamenco Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
Javivi De Jerez flamenco Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau samedi 20 juin 2026.
Trédrez-Locquémeau
Javivi De Jerez flamenco
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Guitare et chant flamenco avec Javivi de Jerez .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Javivi De Jerez flamenco Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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