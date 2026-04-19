JayO La Place Paris

Artiste et producteur d’origine nigériane, né et élevé à North London, JayO s’impose rapidement comme l’une des révélations les plus prometteuses de la scène anglaise actuelle. Grâce à une cadence fluide et une écriture limpide, il capte instantanément l’attention, laissant une empreinte dès la première écoute.

Révélé en 2022 avec son titre XO, JayO confirme son ascension avec 22, qui atteint la 32e place des charts britanniques. Son univers séduit bien au-delà de la musique : des personnalités comme Kylie Jenner ou encore Destin Conrad ont utilisé ses morceaux dans leurs contenus, amplifiant sa visibilité internationale.

Collaborateur de la scène francophone, il apparaît également sur le dernier album d’Aya Nakamura avec le titre Tralala, illustrant sa capacité à naviguer entre les cultures et les sonorités.

En 2026, JayO revient avec History, en collaboration avec Jordan Adetunji, poursuivant son ascension sur la scène globale.

Pour son tout premier concert à Paris, JayO promet une performance immersive à l’image de son univers : moderne, mélodique et profondément captivant. Une occasion unique de découvrir sur scène un artiste en pleine ascension.

Retrouvez JayO en concert à La Place le jeudi 18 juin !

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-19T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:30:00+02:00_2026-06-18T23:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/jay-o



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