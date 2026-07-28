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JAZZ A DANSER-4TET de François Ripoche ZYGO BAR Nantes
mercredi 26 août 2026 · ZYGO BAR · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 20:00 – 23:00
Gratuit : non 5 € en terrasse Tout public
Le quartet jouera le repertoire groove 60′ & 70′ dy fameux label Blue Note, surnommé Blue Break Beat (Lou Donaldson, Herbie Hancock, Donald Bryd….)François Ripoche au saxophone ténor, Julien Martin à la guitare, Anthony Muccio à la contrebasse et Guillaume Dommartin à la batterie.https://www.facebook.com/julien.martin.982/https://www.facebook.com/francois.ripoche.9https://www.facebook.com/anthony.muccio.94
ZYGO BAR Nantes 44000
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