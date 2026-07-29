AGENDA · Saint-Coulomb
Jazz à la ferme Lieu-dit Le Lac Saint-Coulomb
mercredi 29 juillet 2026 · Lieu-dit Le Lac · Saint-Coulomb
Informations pratiques
Saint-Coulomb
Jazz à la ferme
Lieu-dit Le Lac La ferme breizh café Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Concert live et jam. .
Lieu-dit Le Lac La ferme breizh café Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 65 07
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English :
L’événement Jazz à la ferme Saint-Coulomb a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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