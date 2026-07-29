Jazz à la ferme Lieu-dit Le Lac Saint-Coulomb

Informations pratiques

Saint-Coulomb

Jazz à la ferme

Lieu-dit Le Lac La ferme breizh café Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Concert live et jam. .

Lieu-dit Le Lac La ferme breizh café Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 65 07

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English :

L’événement Jazz à la ferme Saint-Coulomb a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel