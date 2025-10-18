L’ENFER C’EST BELLE-MERE Rue du Lac Saint-Coulomb

Informations pratiques

Saint-Coulomb

L’ENFER C’EST BELLE-MERE

Rue du Lac LE PHARE Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 19:00:00

fin : 2027-02-19 20:15:00

Date(s) :

2027-02-19

Monique est une belle mère comme on aime les détester.

Après un passage à l’hôpital, les médecins lui déconseillent d’habiter seule. Alors un dilemme s’impose à elle retourner vivre chez son beau-fils qu’elle déteste ou bien prendre une chambre dans un Ehpad qui la ruinera.

Cette comédie rend hommage aux belles mères acariâtres mais drôles, mégères mais attachantes !

Durée 1h10

Pour tout publique à partir de 12 ans

Artiste Nicole Sias .

Rue du Lac LE PHARE Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 29 60 54

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English :

L’événement L’ENFER C’EST BELLE-MERE Saint-Coulomb a été mis à jour le 2026-07-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel