Informations pratiques

Le Mazeau

Jazz au Mazeau

Place des Cabanes Le Mazeau Vendée

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Nouvelle édition du Festival Jazz au Mazeau

Jazz au Mazeau

On vous donne rendez-vous samedi 12 septembre, à partir de 18h30, pour une soirée jazz haute en rythmes

18h30

The Sassy Swingers Gratuit

20h

Nous c’est New

Ticket to Swing

Billetterie concert 20€/personne gratuit pour les moins de 12 ans.

Buvette et foodtrucks sur place

Résa et informations au 06 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com Hello Asso .

Place des Cabanes Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com

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English :

New edition of the Jazz au Mazeau Festival

L’événement Jazz au Mazeau Le Mazeau a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin