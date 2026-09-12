Jazz au Mazeau Le Mazeau
samedi 12 septembre 2026 · Le Mazeau
Informations pratiques
Le Mazeau
Jazz au Mazeau
Place des Cabanes Le Mazeau Vendée
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Nouvelle édition du Festival Jazz au Mazeau
Jazz au Mazeau
On vous donne rendez-vous samedi 12 septembre, à partir de 18h30, pour une soirée jazz haute en rythmes
18h30
The Sassy Swingers Gratuit
20h
Nous c’est New
Ticket to Swing
Billetterie concert 20€/personne gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette et foodtrucks sur place
Résa et informations au 06 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com Hello Asso .
Place des Cabanes Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com
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English :
New edition of the Jazz au Mazeau Festival
L’événement Jazz au Mazeau Le Mazeau a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin