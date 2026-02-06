Marché d’automne d’artisans et de créateurs Ancienne Laiterie Le Mazeau

Marché d’automne d’artisans et de créateurs

Ancienne Laiterie 68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau Vendée

Début : 2026-10-25 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

2026-10-25

Marché artisanale

Marché d’artisans et de créateurs.

Plus d’informations à venir .

Ancienne Laiterie 68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com

English :

Craft market

