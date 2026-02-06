Marché d’automne d’artisans et de créateurs Ancienne Laiterie Le Mazeau
Marché d’automne d’artisans et de créateurs Ancienne Laiterie Le Mazeau dimanche 25 octobre 2026.
Marché d’automne d’artisans et de créateurs
Ancienne Laiterie 68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Marché artisanale
Marché d’artisans et de créateurs.
Plus d’informations à venir .
Ancienne Laiterie 68 chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com
English :
Craft market
