Marché d’artisans et de créateurs Le Mazeau
Marché d’artisans et de créateurs Le Mazeau dimanche 26 juillet 2026.
Marché d’artisans et de créateurs
La Pêcherie Le Mazeau Vendée
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
2026-07-26
Nombreux créateurs et artisans seront là pour vous faire découvrir leurs créations, mais aussi partager leurs passions et savoir-faire
Buvette et restauration sur place
Plus d’informations à venir .
La Pêcherie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 03 81 89 mazarts.asso@gmail.com
