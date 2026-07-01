Jazz au musée Château-Gombert Marseille 13e Arrondissement
vendredi 24 juillet 2026 · Château-Gombert · Marseille 13e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 13e Arrondissement
Jazz au musée
Vendredi 24 juillet 2026 de 20h à 22h. Château-Gombert 5, Place des Héros Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Quartet’O Carré réunit Fred Equoy, piano, Hélène Banoun, saxophones , Jacques Fasano, basse et Dimitri Sumian, batterie.
Répertoire accessible et festif
Concert Quartet’ O Carré Jazz
Quartet’O Carré réunit Fred Equoy, piano, Hélène Banoun, saxophones , Jacques Fasano, basse et Dimitri Sumian, batterie.
Son répertoire accessible et festif puise dans le jazz des années 60 à 80 et va du swing à la musique latine. .
Château-Gombert 5, Place des Héros Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 32 46 78 33 lemuseeprovencal@gmail.com
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English :
Quartet’O Carré features Fred Equoy on piano, Hélène Banoun on saxophones, Jacques Fasano on bass, and Dimitri Sumian on drums.
An accessible and festive repertoire
L’événement Jazz au musée Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille