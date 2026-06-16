La Boum des enfants Rue Albert Einstein Marseille 13e Arrondissement
La Boum des enfants Rue Albert Einstein Marseille 13e Arrondissement dimanche 26 juillet 2026.
Marseille 13e Arrondissement
La Boum des enfants
Dimanche 26 juillet 2026 de 18h à 21h. Rue Albert Einstein Parc Athéna Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Une Boum festive attend les enfants au parc Athéna !Enfants
Musique, danse et bonne humeur pour une boum spécialement conçue pour les enfants.
Dans une ambiance festive et adaptée aux plus jeunes, ils pourront danser et s’amuser librement.
Venez partager ce moment en famille ! .
Rue Albert Einstein Parc Athéna Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 39 77
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English :
A festive party awaits the kids at Ath%E9na Park!
L’événement La Boum des enfants Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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