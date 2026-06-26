Jazz au Palais Célia Kameni Le Palais Royan Événements Royan
Jazz au Palais Célia Kameni Le Palais Royan Événements Royan vendredi 13 novembre 2026.
Royan
Jazz au Palais Célia Kameni
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 22:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Si sa voix profonde et texturée excelle dans le jazz, Célia Kameni a été consacrée comme l’une des meilleures chanteuses françaises d’aujourd’hui. Elle a notamment remporté la Victoire du Jazz 2025 dans la catégorie Artiste vocal.e.
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
While her deep, rich voice shines in jazz, Célia Kameni has established herself as one of today’s finest French singers. Notably, she won the 2025 Victoire du Jazz award in the Vocal Artist category.
L’événement Jazz au Palais Célia Kameni Royan a été mis à jour le 2026-06-26 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Exposition Photographie ‘Hanami’ ou Un Cheminement Poétique cours de l’Europe Royan 30 juin 2026
- Visite archi Le marché central, visite & dégustation dans l’axe du bd Briand Royan 30 juin 2026
- Conférence Peur d’échouer, manque de confiance comment on finit par vivre une vie “par défaut” Maison des associations Royan 30 juin 2026
- Ateliers créatifs peinture céramique crochet bijoux peinture couture mosaïque Hobbies et compagnie Royan 1 juillet 2026
- Stage couture Hobbies et compagnie Royan 1 juillet 2026