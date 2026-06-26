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Jazz au Palais Célia Kameni Le Palais Royan Événements Royan

Jazz au Palais Célia Kameni Le Palais Royan Événements Royan vendredi 13 novembre 2026.

Lieu
Le Palais Royan Événements
Adresse
42 avenue des Congrès
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
20 20 20

Royan

Jazz au Palais Célia Kameni

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :
2026-11-13

Si sa voix profonde et texturée excelle dans le jazz, Célia Kameni a été consacrée comme l’une des meilleures chanteuses françaises d’aujourd’hui. Elle a notamment remporté la Victoire du Jazz 2025 dans la catégorie Artiste vocal.e.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00  accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

While her deep, rich voice shines in jazz, Célia Kameni has established herself as one of today’s finest French singers. Notably, she won the 2025 Victoire du Jazz award in the Vocal Artist category.

L’événement Jazz au Palais Célia Kameni Royan a été mis à jour le 2026-06-26 par Royan Atlantique

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