Parthenay

Jazz bat la campagne Desmadre Orkesta

Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Jazz bat la campagne Concert Desmadre Orkesta

Desmadre Orkesta, c’est un concentré d’énergie festive et éclectique venu tout droit d’Argentine !

Le groupe vous embarque dans un voyage musical qui traverse les cuivres des Balkans, les couleurs colombiennes, des cumbias teintées de swing façon Nouvelle-Orléans, jusqu’à quelques milongas aux accents de Buenos Aires.

Portée par la puissance de sa section cuivres, la formation propose des mélodies populaires, à la fois enracinées dans la tradition et brillamment réinventées, avec des touches de virtuosité et des arrangements ciselés.

Mais la musique n’est qu’un point de départ Desmadre Orkesta, c’est aussi de la danse, du mouvement, de l’interaction et une folle envie de partager. Le tout donne un spectacle explosif, joyeux et généreux, qui laisse le public avec un sourire aux lèvres et le cœur en fête ! .

Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com

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English :

L’événement Jazz bat la campagne Desmadre Orkesta Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine