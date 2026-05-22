Jazz bat la campagne Duo El Son’ Arh Parthenay
Jazz bat la campagne Duo El Son’ Arh Parthenay vendredi 10 juillet 2026.
Parthenay
Jazz bat la campagne Duo El Son’ Arh
Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Jazz bat la campagne Concert Duo El Son’ Arh
Jean-Jacques Elangué sax ténor
Josselin Ahriman piano
Le duo El Son’ Aah Jean-Jacques Elangue (Saxophone), Josselin Arhiman (Piano) représente avant tout, une rencontre entre deux générations, une sensibilité commune… Le jazz dans toutes ses formes. Dans cette formule intimiste et épurée, laissant place au dialogue et aux explorations sonores , les deux musiciens mêlent compositions personnelles et standards. .
Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lejazzbatlacampagne.com
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English :
L’événement Jazz bat la campagne Duo El Son’ Arh Parthenay a été mis à jour le 2026-05-20 par CC Parthenay Gâtine
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