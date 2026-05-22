Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band Théâtre Olympia Arcachon
Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band Théâtre Olympia Arcachon vendredi 4 décembre 2026.
Arcachon
Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 48 – 48 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 21:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
“The New Road to Freedom”
Barbara Hendricks soprano.
Mathias Algotsson piano & orgue Hammond.
Max Schultz guitare.
Ulf Englund guitare & conception, lumières.
Cantatrice mondialement reconnue, Barbara Hendricks explore les racines du jazz à travers le blues avec The Road to Freedom . Entre blues, gospel et textes inspirés de Martin Luther King, elle propose un concert vibrant, porté par une voix unique. Un voyage musical intense, mêlant émotion, mémoire et espoir. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band
L’événement Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon
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