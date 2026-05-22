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Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band Théâtre Olympia Arcachon

Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band Théâtre Olympia Arcachon

Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band Théâtre Olympia Arcachon vendredi 4 décembre 2026.

Lieu : Théâtre Olympia

Adresse : 21 Avenue du Général de Gaulle

Ville : 33120 Arcachon

Département : Gironde

Début : vendredi 4 décembre 2026

Fin : vendredi 4 décembre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 48 48 Tarif de base plein tarif

Arcachon

Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 48 – 48 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 21:00:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

“The New Road to Freedom”

Barbara Hendricks soprano.
Mathias Algotsson piano & orgue Hammond.
Max Schultz guitare.
Ulf Englund guitare & conception, lumières.

Cantatrice mondialement reconnue, Barbara Hendricks explore les racines du jazz à travers le blues avec The Road to Freedom . Entre blues, gospel et textes inspirés de Martin Luther King, elle propose un concert vibrant, porté par une voix unique. Un voyage musical intense, mêlant émotion, mémoire et espoir.   .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75  billetterie@arcachon.com

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English : Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band

L’événement Jazz Festival Barbara Hendricks & son Blues Band Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon

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