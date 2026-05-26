Jazz Festival Erik Truffaz et Antonio Lizana Théâtre Olympia Arcachon
Jazz Festival Erik Truffaz et Antonio Lizana Théâtre Olympia Arcachon jeudi 3 décembre 2026.
Arcachon
Jazz Festival Erik Truffaz et Antonio Lizana
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 21:00:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
“New Sketches of Spain”
Erik Truffaz trompette. Antonio
Lizana chant saxophone alto flute.
Renaud Gabriel Pion clarinette basse
cor anglais arrangements. Ana Perez
danse flamenco. Paul Figueres guitare
flamenco. Arin Keshishi basse électrique.
Manuel de la Torre batterie.
Vincent Thomas percussions.
Miles Davis a livré avec Sketches of Spain une oeuvre majeure ouvrant le jazz aux musiques du monde. Aujourd’hui, le trompettiste électro-jazz Erik Truffaz s’associe au saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana pour ce projet ambitieux qui rend hommage au génie de Miles Davis, à l’occasion du centenaire de sa naissance. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Jazz Festival Erik Truffaz et Antonio Lizana
L’événement Jazz Festival Erik Truffaz et Antonio Lizana Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
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