Jazz Festival Erik Truffaz et Antonio Lizana Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Jazz Festival Erik Truffaz et Antonio Lizana

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 21:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

“New Sketches of Spain”

Erik Truffaz trompette. Antonio

Lizana chant saxophone alto flute.

Renaud Gabriel Pion clarinette basse

cor anglais arrangements. Ana Perez

danse flamenco. Paul Figueres guitare

flamenco. Arin Keshishi basse électrique.

Manuel de la Torre batterie.

Vincent Thomas percussions.

Miles Davis a livré avec Sketches of Spain une oeuvre majeure ouvrant le jazz aux musiques du monde. Aujourd’hui, le trompettiste électro-jazz Erik Truffaz s’associe au saxophoniste et chanteur de flamenco Antonio Lizana pour ce projet ambitieux qui rend hommage au génie de Miles Davis, à l’occasion du centenaire de sa naissance. .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Jazz Festival Erik Truffaz et Antonio Lizana

L’événement Jazz Festival Erik Truffaz et Antonio Lizana Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon