Jazz Festival Guillaume Nouaux Théâtre Olympia Arcachon
Jazz Festival Guillaume Nouaux Théâtre Olympia Arcachon samedi 5 décembre 2026.
Arcachon
Jazz Festival Guillaume Nouaux
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 21:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
“New Orleans Celebration“
Guillaume Nouaux batterie direction musicale.
Amandine Cabald-Roche chant, percussions.
Malo Mazurié trompette.
Jérôme Gatius clarinette.
Auguste Caron piano.
Figure du jazz classique en Europe, Guillaume Nouaux fait vivre depuis près de trente ans l’héritage musical de La Nouvelle-Orléans. Batteur et compositeur, plusieurs fois récompensé par l’Académie du Jazz et le Hot Club de France, il compte parmi les grands passeurs de cette tradition. Avec New Orleans Celebration ,il fait revivre l’esprit de la ville à travers un répertoire de blues, ragtime et jazz traditionnel, plongeant le public dans l’atmosphère chaleureuse et vibrante de ses rues. .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Jazz Festival Guillaume Nouaux
L’événement Jazz Festival Guillaume Nouaux Arcachon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Arcachon
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