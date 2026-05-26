Jazz Festival Jericho Ballan Quartet Théâtre Olympia Arcachon

Arcachon

Jazz Festival Jericho Ballan Quartet

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 19:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Jéricho Ballan batterie, leader.

Eddie Dhaini guitare.

Didier Ballan piano.

Aurélien Gody contrebasse.

Au Club Jazz Arlequin.

Le batteur Jéricho Ballan incarne la nouvelle génération du jazz et réunit un quartet où compositions originales et improvisation dialoguent avec énergie et spontanéité. Son écriture sensible et rythmique ouvre un espace où se mêlent lyrisme, intensité et écoute collective, entre héritage du jazz et influences contemporaines.

Jam session

à partir de 22h15/22h30 .

Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com

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English : Jazz Festival Jericho Ballan Quartet

L’événement Jazz Festival Jericho Ballan Quartet Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon