Jazz Festival Jericho Ballan Quartet Théâtre Olympia Arcachon
Jazz Festival Jericho Ballan Quartet Théâtre Olympia Arcachon samedi 5 décembre 2026.
Arcachon
Jazz Festival Jericho Ballan Quartet
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon Gironde
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 19:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Jéricho Ballan batterie, leader.
Eddie Dhaini guitare.
Didier Ballan piano.
Aurélien Gody contrebasse.
Au Club Jazz Arlequin.
Le batteur Jéricho Ballan incarne la nouvelle génération du jazz et réunit un quartet où compositions originales et improvisation dialoguent avec énergie et spontanéité. Son écriture sensible et rythmique ouvre un espace où se mêlent lyrisme, intensité et écoute collective, entre héritage du jazz et influences contemporaines.
Jam session
à partir de 22h15/22h30 .
Théâtre Olympia 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 75 billetterie@arcachon.com
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English : Jazz Festival Jericho Ballan Quartet
L’événement Jazz Festival Jericho Ballan Quartet Arcachon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Arcachon
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