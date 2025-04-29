Jazz is not dead, Rocher de Palmer, Cenon

Jazz is not dead Jeudi 30 avril, 19h00 Rocher de Palmer Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T19:00:00+02:00 – 2026-04-30T20:30:00+02:00

La Classe à horaires aménagés Jazz et musiques actuelles du collège Jacques Ellul accueille les Classes Jazz du collège Éléonore de Provence de Monségur (Gironde) et du collège François Mitterrand de Soustons (Landes) !

Cette rencontre sera l’occasion pour les élèves de découvrir et de partager les différentes dynamiques pédagogiques proposées par ces dispositifs, qui ont en commun l’enseignement du jazz auprès des collégiennes et collégiens.

Un moment d’échange et de pratique musicale, destiné à valoriser les initiatives locales en matière d’enseignement artistique de cette esthétique auprès de jeunes artistes.

La journée se conclura à 19h par un concert des élèves réunis au Salon de musiques du Rocher de Palmer !

[en partenariat avec le Rocher de Palmer, le collège Jacques Ellul de Bordeaux, le collège Éléonore de Provence de Monségur, le collège François Mitterrand de Soustons et le Conservatoire des Landes]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Rocher de Palmer 1 Rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jazz-is-not-dead »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-jazz-not-dead »}]

Les CHAM du collège Jacques Ellul invitent leurs homologues de Monségur et Soustons ! conservatoire gratuit

© Conservatoire de Bordeaux