Jazz manouche …swing folie Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Jazz manouche …swing folie

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Depuis plus de trois décennies, Swing Folie fait vibrer les scènes musicales de Bourgogne et d’ailleurs avec son jazz manouche authentique, inspiré de l’héritage de Django Reinhardt.

Ce groupe de passionnés mêle virtuosité, complicité et bonne humeur dans un répertoire chaleureux et entraînant.

Le répertoire de Swing Folie est partagé entre les grands standards du jazz manouche, la chanson française et les compostions des membres du groupe.

Les musiciens

David Foucard et Pierre Inza Guitares

Eric Bijon Accordéon

Nicolas Minard Contrebasse .

Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 57 81 15 lahaievive@gmail.com

