Jazz manouche …swing folie Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National
Jazz manouche …swing folie Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National samedi 28 mars 2026.
Jazz manouche …swing folie
Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Depuis plus de trois décennies, Swing Folie fait vibrer les scènes musicales de Bourgogne et d’ailleurs avec son jazz manouche authentique, inspiré de l’héritage de Django Reinhardt.
Ce groupe de passionnés mêle virtuosité, complicité et bonne humeur dans un répertoire chaleureux et entraînant.
Le répertoire de Swing Folie est partagé entre les grands standards du jazz manouche, la chanson française et les compostions des membres du groupe.
Les musiciens
David Foucard et Pierre Inza Guitares
Eric Bijon Accordéon
Nicolas Minard Contrebasse .
Théâtre des Tilleuls 9 rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 57 81 15 lahaievive@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Jazz manouche …swing folie Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-02-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II