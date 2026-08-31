Jazz Partner’s Matthieu CHAZARENC / Laurent DERACHE Salle Ph’Art, Casino Capbreton Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Jazz Partner’s Matthieu CHAZARENC / Laurent DERACHE

Salle Ph’Art, Casino Capbreton 1 Boulevard François Mitterrand Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 21:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

C’est la rentrée automnale après cette pause estivale bien caniculaire.

Pour le mois d’octobre Jazz Partner’s vous propose de découvrir un duo. Une proposition artistique qui n’est pas si fréquente dans notre programmation.

Matthieu CHAZARENC batterie

Laurent DERACHE accordéon

C’est la rentrée automnale après cette pause estivale bien caniculaire.

Pour le mois d’octobre Jazz Partner’s vous propose de découvrir un duo. Une proposition artistique qui n’est pas si fréquente dans notre programmation.

Matthieu CHAZARENC batterie

Laurent DERACHE accordéon

Tous les deux ne sont pas des inconnus à Capbreton. Le festival Août of Jazz les a accueillis en 2019 avec le projet en quartet CANTO Matthieu Chazarenc Batterie-Compositions Sylvain Gontard Bugle Christophe Wallemme Contrebasse Laurent Derache Accordéon .

Salle Ph’Art, Casino Capbreton 1 Boulevard François Mitterrand Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 87 13 00 jazz.partners40130@gmail.com

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English : Jazz Partner’s Matthieu CHAZARENC / Laurent DERACHE

It’s back to school in the fall after this scorching summer break.

For the month of October, Jazz Partners invites you to discover a duo—an artistic offering that isn’t all that common in our lineup.

Matthieu CHAZARENC: drums

Laurent DERACHE: accordion

L’événement Jazz Partner’s Matthieu CHAZARENC / Laurent DERACHE Capbreton a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI LAS