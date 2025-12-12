Je n’irai pas à Sing Sing Salle Equinoxe Savenay

Je n’irai pas à Sing Sing

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

2026-03-20

Une comédie au rythme endiablé, pleine de rires, où l’urgence de vivre se mélange aux notes de jazz.

New-York, 1927 L’Amérique, en pleine prohibition, a vu fermer le légendaire Cotton Club. Alors que son propriétaire est emprisonné à Sing Sing pour trafic et vente d’alcool ; sa fille Charlie Madden organise encore des soirées clandestines dans le sous-sol du bar. Dans une ambiance fumeuse et jazzy, de singuliers noctambules s’y fréquentent. C’est le cas du Maire Jimmy Walker, de la célèbre actrice Mae West, et de l’agent de police corrompu Glenn Dunnegan. Par une chaude soirée d’été, tous attendent avec impatience l’arrivée du livreur-contrebandier Ted Pescy, mais les événements vont prendre une tournure à laquelle personne ne s’attend…

Une plongée désopilante et rocambolesque dans les années folles américaines avec 6 artistes sur scène !

Tout public, à partir de 12 ans. .

Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 58 72 76 culture@ville-savenay.fr

