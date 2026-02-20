Je rêve, tu rêves, nous rêvons Dieuze
Je rêve, tu rêves, nous rêvons Dieuze vendredi 13 mars 2026.
Je rêve, tu rêves, nous rêvons
26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 16:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Par les artistes de l’atelier des rêves clandestins.Tout public
26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22
English :
By the artists of l’atelier des rêves clandestins.
L’événement Je rêve, tu rêves, nous rêvons Dieuze a été mis à jour le 2026-02-20 par OT DU PAYS SAULNOIS