JE ROULE CONTRE L’ENDOMETRIOSE Saint-Martin-sur-Oust
JE ROULE CONTRE L’ENDOMETRIOSE Saint-Martin-sur-Oust dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Martin-sur-Oust
JE ROULE CONTRE L’ENDOMETRIOSE
Saint-Martin-sur-Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’association L’étoile des motards organise sa 5ème balade moto au profit de la recherche contre l’endométriose.
Balade moto de 100km Départ à 14h 5€/casque
Restauration et buvette sur place dès 12h
Concert de 12h à 13h30 sur un air de rock’n roll avec le groupe Undercover
Tombola à l’arrivée et boites à don pour EndoFrance
Les non motards sont les bienvenues pour soutenir la cause .
Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 64 22 91 08
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English :
L’événement JE ROULE CONTRE L’ENDOMETRIOSE Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande