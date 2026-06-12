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JE ROULE CONTRE L’ENDOMETRIOSE Saint-Martin-sur-Oust

JE ROULE CONTRE L’ENDOMETRIOSE Saint-Martin-sur-Oust dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 56200 Saint-Martin-sur-Oust

Département : Morbihan

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Saint-Martin-sur-Oust

JE ROULE CONTRE L’ENDOMETRIOSE

Saint-Martin-sur-Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

L’association L’étoile des motards organise sa 5ème balade moto au profit de la recherche contre l’endométriose.
Balade moto de 100km Départ à 14h 5€/casque
Restauration et buvette sur place dès 12h
Concert de 12h à 13h30 sur un air de rock’n roll avec le groupe Undercover
Tombola à l’arrivée et boites à don pour EndoFrance
Les non motards sont les bienvenues pour soutenir la cause   .

Saint-Martin-sur-Oust 56200 Morbihan Bretagne +33 6 64 22 91 08 

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English :

L’événement JE ROULE CONTRE L’ENDOMETRIOSE Saint-Martin-sur-Oust a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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