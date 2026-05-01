Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles La Ferme aux abeilles Fouchères

Fouchères

Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles

La Ferme aux abeilles 1 Lieu-dit Le Puits de Fer Fouchères Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La Zouave, groupe vocal de l’association LES AIRS DU TEMPS de JOIGNY propose JE SUIS ANNE un concert de chansons paysannes traditionnelles du nivernais.

La Zouave a décidé de s’emparer du répertoire d’Anne Boizot (née en 1810 dans le nivernais), accompagné à la vielle à roue par Nicolas Simeha et, dans la mise en scène, par Annabelle Stefani.

Ce spectacle, créé à partir des chansons d’Anne par Justin BONNET, directeur artistique et chef de chœur de la Zouave, parle de deux récits de vie, de femmes qu’elle aurait soutenues et guéries peut-être par ses prières mises en musique pour l’occasion. Un spectacle qui parle de femmes mais aussi de soins. .

La Ferme aux abeilles 1 Lieu-dit Le Puits de Fer Fouchères 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lesairsdutemps.fr

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English : Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles

L’événement Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles Fouchères a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)