Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles La Ferme aux abeilles Fouchères
Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles La Ferme aux abeilles Fouchères samedi 23 mai 2026.
Fouchères
Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles
La Ferme aux abeilles 1 Lieu-dit Le Puits de Fer Fouchères Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La Zouave, groupe vocal de l’association LES AIRS DU TEMPS de JOIGNY propose JE SUIS ANNE un concert de chansons paysannes traditionnelles du nivernais.
La Zouave a décidé de s’emparer du répertoire d’Anne Boizot (née en 1810 dans le nivernais), accompagné à la vielle à roue par Nicolas Simeha et, dans la mise en scène, par Annabelle Stefani.
Ce spectacle, créé à partir des chansons d’Anne par Justin BONNET, directeur artistique et chef de chœur de la Zouave, parle de deux récits de vie, de femmes qu’elle aurait soutenues et guéries peut-être par ses prières mises en musique pour l’occasion. Un spectacle qui parle de femmes mais aussi de soins. .
La Ferme aux abeilles 1 Lieu-dit Le Puits de Fer Fouchères 89150 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lesairsdutemps.fr
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English : Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles
L’événement Je suis Anne, chansons paysannes traditionnelles Fouchères a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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