Je suis grosse, gourmande et je t’emm*** ! de Maëlle Bulle en Lsf MAISON MARBEUF Rennes Dimanche 7 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Un spectacle-conférence traduit en langue des signes – 07/06 de 15h à 17h à Maison Marbeuf – À partir de 12 ans

L’histoire d’une indigestion que l’on nomme grossophobie

Drôle et intime, rythmé et dense, quand les odeurs de gâteau viennent se mêler à la déconstruction de nos idées reçues !

Ce spectacle, plein d’humour et de tendresse, nous invite à entrer dans la cuisine de Maëlle, qui nous parle de sa famille et de son parcours de vie, en passant par l’IMC & les facteurs de l’obésité, les troubles du comportement alimentaire, le féminisme et les injonctions de la beauté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/conference-maelle-bulle-lsf-2

MAISON MARBEUF 21 boulevard Marbeuf 35 000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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