Jean Dieuzaide, Les temps modernes Maison Carrée NAY

Pour sa saison estivale, la Maison Carrée de Nay vous présente un ensemble de photographies du célèbre photographe Jean Dieuzaide consacré à l’industrie.

La guerre est finie, un vent nouveau de modernité souffle sur la France. Depuis Toulouse le photographe Jean Dieuzaide, en observateur éclairé, documente les grandes transformations de son époque.

Plus de 60 tirages photographiques originaux constituent un témoignage de premier ordre sur les transformations profondes d’une époque : l’essor économique de l’après-guerre, l’avènement de la modernité technologique, et le passage d’une France rurale vers une société industrialisée à l’image de la série photographique des usines de Nay.

En posant un regard audacieux sur une société en pleine mutation, Jean Dieuzaide joue avec les formes de l’architecture industrielle. De la géométrie austère d’un four de cracking aux lignes pures du Concorde, avec une grande rigueur formelle, le photographe nous présente la machine au rang de sujet artistique.

Les Temps Modernes nous invite à découvrir à travers la photographie l’histoire d’une mutation qui a façonné notre monde contemporain et qui nous rappelle que le vrai mystère du monde est le visible.