Jean-Jacques Rousseau en son cœur, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency

Jean-Jacques Rousseau en son cœur 6 et 7 juin Musée Jean-Jacques Rousseau Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les totems, cabanes et huttes de Marie Busson viennent remodeler le jardin du philosophe. Une déambulation pour inviter à la rêverie.

Un parcours ludique accompagne l’exposition.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 Rue Jean Jacques Rousseau, 95160 Montmorency, France Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 0139648013 https://museejjrousseau.montmorency.fr Manuscrits : « L’Olympiade » de Pergolèse copiée par Jean-Jacques Rousseau (1777) ; Lettres élémentaires sur la botanique (1771 – 1774) par Jean-Jacques Rousseau. 8 Lettres autographes à l’encre ferro-gallique brune sur papier vergé. Peinture : « Promenade de Julie et Saint-Preux sur le lac de Genève » par Charles-Edouard Le Prince, baron de Crespy, dit Crespy Le Prince (Salon de 1824). Arts graphiques : Portrait au pastel de Jean-Jacques Rousseau (vers 1764) par Maurice-Quentin de La Tour ; deux dessins de la Châtaigneraie par Camille Pissarro. Objets : L’Herbier pour Mademoiselle Delessert (1771 – 1774) réalisé par Jean-Jacques Rousseau. Accès par les transports en commun : Gare du Nord, trains en direction de Valmondois ou Pontoise. Arrêt à Enghien-les-Bains. Bus 15, arrêt Mairie de Montmorency. Ou bus 13, arrêt Rey-de-Foresta. Accès en voiture depuis Paris : Par l’autoroute A1. Prendre la sortie n°3 direction Saint-Denis, puis suivre la RN1. Sortir par la D125, direction Montmorency. Par l’autoroute A15 puis la D170 (boulevard intercommunal) direction Montmorency puis D109 et la D928 direction Montmorency. Parkings à proximité : rue Vacher, place Roger-Levanneur, rue du Marché.

Exposition dans le jardin « Jean-Jacques Rousseau en son cœur »

©Marie Busson