Jean-Marc Guillo Pastel Salle du Marais Penvénan
Jean-Marc Guillo Pastel Salle du Marais Penvénan lundi 18 mai 2026.
Penvénan
Jean-Marc Guillo Pastel
Salle du Marais Port-Blanc Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-18
Je vous invite à l’exposition de mes derniers travaux au pastels, travaux de bord de mer et de la campagne environnante sous ciel d’hiver. .
Salle du Marais Port-Blanc Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 51 31 79
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English :
L’événement Jean-Marc Guillo Pastel Penvénan a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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