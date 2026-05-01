Jean-Marc Guillo Pastel Salle du Marais Penvénan

Penvénan

Jean-Marc Guillo Pastel

Salle du Marais Port-Blanc Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Je vous invite à l’exposition de mes derniers travaux au pastels, travaux de bord de mer et de la campagne environnante sous ciel d’hiver. .

Salle du Marais Port-Blanc Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 51 31 79

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English :

L’événement Jean-Marc Guillo Pastel Penvénan a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose