Jean-Paul Agosti, Jardin miroir 46 St Paul Gallery Saint-Paul-de-Vence 5 mai – 4 juillet Entrée libre

46 St Paul Gallery présente une rétrospective dédiée à Jean-Paul Agosti, figure singulière de la peinture contemporaine, dont l’œuvre explore les correspondances entre nature, science et spiritualité.

46 St Paul Gallery (Saint-Paul de Vence) présente une rétrospective consacrée à Jean-Paul Agosti, figure singulière de la peinture française contemporaine, dont l’œuvre explore depuis plus de cinquante ans les correspondances entre nature, science et spiritualité.

Né à Paris en 1948, dans une famille profondément ancrée dans le monde de l’art et fils du photographe et galeriste Paul Facchetti, Jean-Paul Agosti grandit au contact des avant-gardes artistiques et intellectuelles de son temps, dont Max Ernst, Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, Henri Michaux, le psychanalyste Jacques Lacan ou encore l’architecte Carlo Scarpa. Formé à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et nourri par des études de philosophie des sciences à la Sorbonne, il développe très tôt une pensée plastique exigeante et structurée.

À partir des années 1970, Agosti entre pleinement en peinture. Installé dans l’enceinte d’une ancienne abbaye à Gif-sur-Yvette, il entreprend de peindre le jardin qui l’entoure — motif fondateur de son œuvre. Le jardin devient pour lui un territoire symbolique : un espace d’architecture vivante où s’entrelacent maîtrise et foisonnement, ordre et chaos, visible et invisible. Par le biais notamment de l’aquarelle, il élabore une vision où plusieurs niveaux de réalité coexistent, invitant le regard à circuler, à pénétrer la profondeur du monde.

La rencontre décisive avec le mathématicien Benoît Mandelbrot en 1978 marque un tournant. La pensée fractale conforte intuitivement ce que sa peinture pressentait déjà : une structure arborescente du réel, rompant avec le sérialisme euclidien pour ouvrir sur un espace hyperbolique où les formes se déploient à différentes échelles. Agosti conçoit alors une œuvre fondée sur la mise en abyme, le changement constant de point de vue et la variation d’échelle. La figure de l’Arbre — structure, symbole et principe organisateur — devient omniprésente.

Cette réflexion l’amène à élargir son champ d’action vers l’architecture, l’art des jardins et l’art du vitrail.

Cette rétrospective offre un parcours à travers les grandes étapes de sa recherche : des jardins originels aux constructions fractales, des œuvres sur papier aux déploiements monumentaux. Elle révèle la cohérence profonde d’un travail qui, au-delà des techniques et des formats, interroge inlassablement notre manière d’habiter l’espace et de percevoir le monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00.000+02:00

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https://46stpaulgallery.com/fr/

46 St Paul Gallery 46 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes



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