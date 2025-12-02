Jean-Paul Agosti, Jardin Miroir, 46 St Paul Gallery, Saint-Paul-de-Vence

Jean-Paul Agosti, Jardin Miroir 5 et 6 juin 46 St Paul Gallery Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

La 46 St Paul Gallery présente une rétrospective consacrée à Jean-Paul Agosti, figure singulière de la peinture française contemporaine, dont l’œuvre explore depuis plus de cinquante ans les correspondances entre nature, science et spiritualité.

Né à Paris en 1948 dans une famille d’origine italienne profondément ancrée dans le monde de l’art, fils du photographe et galeriste Paul Facchetti, Jean-Paul Agosti grandit au contact des avant-gardes artistiques et intellectuelles de son temps, dont Max Ernst, Alberto Giacometti, Jean Dubuffet, Henri Michaux, le psychanalyste Jacques Lacan ou encore l’architecte Carlo Scarpa. Formé à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris et nourri par des études de philosophie des sciences à la Sorbonne, il développe très tôt une pensée plastique exigeante et structurée. À partir des années 1970, Agosti entre pleinement en peinture.

Installé dans l’enceinte d’une ancienne abbaye à Gif-sur-Yvette, il entreprend de peindre le jardin qui l’entoure — motif fondateur de son œuvre. Le jardin devient pour lui un territoire symbolique : un espace d’architecture vivante où s’entrelacent maîtrise et foisonnement, ordre et chaos, visible et invisible. Par le biais notamment de l’aquarelle, il élabore une vision où plusieurs niveaux de réalité coexistent, invitant le regard à circuler, à pénétrer la profondeur du monde.

46 St Paul Gallery 46 rue grande 06570 Saint-Paul de Vence Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493245182 https://46stpaulgallery.com Installée dans un espace de 100 m² entièrement rénové au cœur du village de Saint-Paul de Vence, la 46 St Paul Gallery développe une programmation dédiée aux recherches plastiques et poétiques qui prolongent et réinventent les grands mouvements artistiques du XXe siècle. Abstraction, figuration, minimalisme, Support-Surfaces ou Color Field irriguent les pratiques des artistes représentés, notamment autour des notions de paysage, de voyage et de perception.

La galerie réunit des artistes confirmés et émergents, avec une attention particulière portée aux nouvelles générations issues des écoles d’art. Leur travail explore des pratiques contemporaines de l’image, mêlant peinture, photographie, techniques mixtes et expérimentations matérielles. Leurs œuvres interrogent des thèmes chers à la galerie : la mémoire, le paysage, le temps, ainsi que les traces sensibles laissées par l’expérience du réel.

La lumière, la couleur et les textures constituent les éléments fondateurs de l’approche artistique de la 46 St Paul Gallery. À travers une sélection ouverte et exigeante, la galerie accompagne des démarches qui renouvellent les formes, déplacent les frontières entre les médiums et révèlent des univers singuliers, en résonance avec l’histoire de l’art au-tant qu’avec les préoccupations contemporaines. Parking à proximité, liaison par le bus 655 depuis la gare de Cagnes-sur-mer

La 46 St Paul Gallery présente une rétrospective consacrée à Jean-Paul Agosti, figure singulière de la peinture française contemporaine, dont l’œuvre explore depuis plus de cinquante ans les entre et…

©Jean-Paul Agosti, Canopée Blanche 103x153cm