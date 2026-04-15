Jean-Sébastien Bach – Messe en si mineur, Autre lieu, Genève
Jean-Sébastien Bach – Messe en si mineur, Autre lieu, Genève samedi 9 mai 2026.
Jean-Sébastien Bach – Messe en si mineur Samedi 9 mai, 20h00 Autre lieu
Plein tarif, AVS: CHF 45.- / AI, AC (ou bénéficiaire de prestations complémentaires), étudiant-e, CarteCulture, PMR: CHF 35.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T20:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
Samedi 9 mai 2026, 20h, Temple de Saint-Gervais
Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach
La Chapelle vocale de Lausanne
Ensemble baroque du Léman
Direction: Gonzalo Martinez
Avec
Camille Allérat, Marine Margot, soprano
Rodrigo Sosa dal Pozzo, alto
Davy Cornillot, ténor
Samuel Moreno, basse
Œuvre majeure de Jean-Sébastien Bach, la Messe en si mineur fascine par sa puissance et sa dimension spirituelle. Bach commence sa composition dans les années 1730, en une version brève, pour solliciter le titre de compositeur à la cour de Frédéric-Auguste II à Dresde. Le compositeur achève l’œuvre au soir de sa vie, en combinant habilement pièces anciennes et nouvelles. Ce mélange, loin d’être chaotique, crée une unité remarquable qui accompagne un cheminement liturgique profond. La Messe en si mineur représente une sorte de testament musical, de synthèse de tout le savoir-faire de ce compositeur unique.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://monbillet.ch/events/chapelle-vocale-lausanne-26-bach-messe-en-si-mineur-geneve »}]
La Chapelle vocale de Lausanne, avec l’Ensemble baroque du Léman, dirigés par Gonzalo Martinez, présentent la Messe en si mineur de J.-S. Bach. Samedi 9 mai 2026, 20h, Temple de Saint-Gervais.
MezPhotographie, Genève
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