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Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir, Maison Jeanne d’Arc, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Maison Jeanne d'Arc · Orléans

Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir, Maison Jeanne d’Arc, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison Jeanne d'Arc
Adresse
3 place du Général-de-Gaulle, Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Tarif
Sur réservation

Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Maison Jeanne d’Arc Loiret

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Au début du XXe siècle, la carte postale est le support parfait pour la diffusion en masse de la photographie qui s’empare de l’engouement pour Jeanne d’Arc en faisant poser des jeunes femmes en armure dans des décors dignes des films de Méliès. Le Centre Jeanne d’Arc vous ouvre ses portes pour découvrir sa collection ancienne de cartes fantaisies, parfois colorisées, souvent décalées.

Calendrier d’ouverture des réservations

  • Septembre et octobre : ouverture des réservations le 4 août 2026
  • Novembre et décembre : ouverture des réservations le 1er octobre 2026
  • Janvier et février : ouverture des réservations le 1er décembre 2026

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Le Centre Jeanne d’Arc vous ouvre ses portes pour découvrir sa collection ancienne de cartes fantaisies, parfois colorisées, souvent décalées. visite visites

CJA, B225

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