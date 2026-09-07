Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir, Maison Jeanne d’Arc, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Maison Jeanne d'Arc · Orléans
Informations pratiques
Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Maison Jeanne d’Arc Loiret
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Au début du XXe siècle, la carte postale est le support parfait pour la diffusion en masse de la photographie qui s’empare de l’engouement pour Jeanne d’Arc en faisant poser des jeunes femmes en armure dans des décors dignes des films de Méliès. Le Centre Jeanne d’Arc vous ouvre ses portes pour découvrir sa collection ancienne de cartes fantaisies, parfois colorisées, souvent décalées.
Calendrier d’ouverture des réservations
- Septembre et octobre : ouverture des réservations le 4 août 2026
- Novembre et décembre : ouverture des réservations le 1er octobre 2026
- Janvier et février : ouverture des réservations le 1er décembre 2026
Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cja@ville-orleans.fr »}]
Le Centre Jeanne d’Arc vous ouvre ses portes pour découvrir sa collection ancienne de cartes fantaisies, parfois colorisées, souvent décalées. visite visites
CJA, B225
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Festival Hop Pop Hop Orléans 11 septembre 2026
- Cours d’Histoire de l’Art, Musée des Beaux Arts, Orléans 12 septembre 2026
- Afterwork de rentrée DLV X LAB’O, LAB’O Village by CA, Orléans 15 septembre 2026
- Festival de cinéma d’Orléans Les Invizibles Orléans 16 septembre 2026
- Visite guidée par un magistrat, Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes, Orléans 18 septembre 2026