Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir, Maison Jeanne d’Arc, Orléans

Informations pratiques

Jeanne d’Arc, un cliché à affranchir Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Maison Jeanne d’Arc Loiret

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Au début du XXe siècle, la carte postale est le support parfait pour la diffusion en masse de la photographie qui s’empare de l’engouement pour Jeanne d’Arc en faisant poser des jeunes femmes en armure dans des décors dignes des films de Méliès. Le Centre Jeanne d’Arc vous ouvre ses portes pour découvrir sa collection ancienne de cartes fantaisies, parfois colorisées, souvent décalées.

Calendrier d’ouverture des réservations

Septembre et octobre : ouverture des réservations le 4 août 2026

Novembre et décembre : ouverture des réservations le 1er octobre 2026

Janvier et février : ouverture des réservations le 1er décembre 2026

Maison Jeanne d’Arc 3 place du Général-de-Gaulle, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « cja@ville-orleans.fr »}]

Le Centre Jeanne d’Arc vous ouvre ses portes pour découvrir sa collection ancienne de cartes fantaisies, parfois colorisées, souvent décalées. visite visites

CJA, B225