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AGENDA · Montbrun-les-Bains

Jeanne la rebelle Montbrun-les-Bains

vendredi 25 septembre 2026 · Montbrun-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle des fêtes / La Calandre
Ville
26570 Montbrun-les-Bains
Département
Drôme
Tarif

Montbrun-les-Bains

Jeanne la rebelle

Salle des fêtes / La Calandre Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-25

La compagnie Balagan présente Jeanne la rebelle , d’après Jeanne d’Arc de Joseph Delteil. Une mise en scène et en musique avec Julie Denisse et François Heim.
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Salle des fêtes / La Calandre Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84  communication@noonsiprod.fr

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English :

The Balagan Theater Company presents Jeanne la rebelle, based on Joseph Delteil’s *Jeanne d’Arc*. Directed and set to music by Julie Denisse and François Heim.

L’événement Jeanne la rebelle Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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