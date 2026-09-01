Jeanne la rebelle Montbrun-les-Bains
vendredi 25 septembre 2026 · Montbrun-les-Bains
Informations pratiques
Montbrun-les-Bains
Jeanne la rebelle
Salle des fêtes / La Calandre Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-25
La compagnie Balagan présente Jeanne la rebelle , d’après Jeanne d’Arc de Joseph Delteil. Une mise en scène et en musique avec Julie Denisse et François Heim.
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Salle des fêtes / La Calandre Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 21 13 84 communication@noonsiprod.fr
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English :
The Balagan Theater Company presents Jeanne la rebelle, based on Joseph Delteil’s *Jeanne d’Arc*. Directed and set to music by Julie Denisse and François Heim.
L’événement Jeanne la rebelle Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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