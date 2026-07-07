Informations pratiques

Jeanne Malivel, une Bretonne art déco Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Rennes 7 juillet 2026 – 3 janvier 2027 Ille-et-Vilaine

gratuit

Il y a 100 ans disparaissait, à l’âge de 31 ans, l’artiste Jeanne Malivel.

Figure majeure et initiatrice du mouvement Seiz Breur, elle a contribué, en à peine une décennie, à renouveler profondément les arts décoratifs en Bretagne.

Son œuvre, multiple, puise largement dans les sources de la culture et de l’iconographie celtiques.

Pourtant, la vie et le parcours de cette femme exceptionnelle, née à Loudéac en 1895 et décédée à Rennes en 1926, sont longtemps restés méconnus.

Les documents présentés révèlent un éclectisme et une modernité qui ont marqué leur époque et continuent d’impressionner aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-07T13:00:00.000+02:00

Fin : 2027-01-03T19:00:00.000+01:00

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Bibliothèque des Champs Libres – L’escalier Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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