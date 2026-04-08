JEMA CHÂTEAU LAURENS SPECTACLE LOUIS XIV, UN ARTISTE AU POUVOIR Domaine de Belle-Isle Agde

Agde

JEMA CHÂTEAU LAURENS SPECTACLE LOUIS XIV, UN ARTISTE AU POUVOIR

Domaine de Belle-Isle Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Joël LAPLANE auteur et acteur propose au fil du texte, trois œuvres à la guitare, une chanson, une chorégraphie de danse classique et pour finir, la visite du roi dans l’atelier du luthier.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le festival Patrimoine & Savoir-faire revient du 7 au 12 avril pour une édition Autour du bois & de la musique , en partenariat avec le service Métiers d’Art de la CAHM.

L’auteur imagine le plaisir artistique du Roi Soleil Louis XIV par son goût délicat pour les savantes beautés (Molière). Saint Simon, narrateur à travers ses Mémoires, nous fait rencontrer Anne d’Autriche, Louis XIV adolescent puis adulte, Mazarin, Colbert, Le Nôtre, Lully, Voboam.

Dans cette flamboyante page d’histoire de France, Joël LAPLANE auteur et acteur propose au fil du texte, trois œuvres à la guitare, une chanson, une chorégraphie de danse classique et pour finir, la visite du roi dans l’atelier du luthier.

Instigateur exigeant, guitariste et danseur, habité par sa passion pour les arts, sa curiosité pour les sciences, Louis XIV a favorisé la créativité de ses contemporains et façonné l’avenir des métiers d’art.

Joël LAPLANE est luthier en guitare à Pézenas, classé entreprise du Patrimoine Vivant en 2007, Maitre d’Art en 2008, son expérience professionnelle et ses pratiques artistiques trouvent leur expression dans cette étonnante fresque théâtrale créée à Versailles en 2024.

Avant ou après la représentation, vous pourrez découvrir le monument et l’exposition éphémère les métiers du bois à travers les Portes Ouvertes du festival Patrimoine & Savoir-Faire.

#PATRIMOINE

#CULTURE

#EXPOSITION .

Domaine de Belle-Isle Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie

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English :

To mark the Journées Européennes des Métiers d?Art, author and actor Joël LAPLANE presents three guitar works, a song, a classical dance choreography and, finally, the king?s visit to the luthier?s workshop.

L’événement JEMA CHÂTEAU LAURENS SPECTACLE LOUIS XIV, UN ARTISTE AU POUVOIR Agde a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34