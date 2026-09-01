JEP 2026 AMPHORALIS Sallèles-d’Aude
samedi 19 septembre 2026 · Sallèles-d'Aude
Informations pratiques
Sallèles-d’Aude
JEP 2026 AMPHORALIS
Allée des Potiers Sallèles-d’Aude Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Comment travaillaient les potiers gallo-romains et à partir de quelles traces archéologiques le sait-on ? Par le jeu, le mime et le dessin. Parcourez le musée et le parc en découvrant les tours et les fours de potiers, mais aussi le jardin qui abrite plus de 160 essences présentes dès l’époque antique.
Le village des potiers d’Amphoralis n’aura plus de secrets pour vous.
Pour les enfants et adolescents e 7 à 14 ans, ainsi que les adultes prêts à se prêter au jeu.
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Allée des Potiers Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie +33 4 68 46 89 48
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English :
How did Gallo-Roman potters work, and what archaeological evidence tells us this? Through games, pantomime, and drawing. Explore the museum and the park to discover the potters’ wheels and kilns, as well as the garden, which is home to more than 160 plant species that have been present since ancient times.
The pottery village of Amphoralis will hold no more secrets for you.
For children and teens ages 7 to 14, as well as adults willing to join in the fun.
L’événement JEP 2026 AMPHORALIS Sallèles-d’Aude a été mis à jour le 2026-09-02 par
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